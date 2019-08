Dordogne : 69% des participants du Vintage Days de Périgueux sont des femmes

La sixième édition des Vintage Days débute ce vendredi 30 août à Périgueux. L'événement qui réunit l'ensemble de la culture vintage entre les années 20 et les années 70 ne cesse de prendre de l'ampleur. Cette année, il y a deux fois plus d'exposants, venus principalement d'autres départements.

Selon Jean-François Videau, fondateur et organisateur des Vintages Days, le public a changé depuis la première édition en 2014. Cette année, d'après les analyses faites sur les réseaux sociaux, "69% des participants sont des femmes".

Au départ, on était que des hommes et maintenant on est à 69% de femmes, et pour les âges, cela part de 18/24, une montée incroyable sur les 30-40 et un effondrement sur les cinquantenaires