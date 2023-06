Les sites touristiques de Dordogne jouent la carte des animations nocturnes

Imaginez-vous, un verre à la main, admirant le soleil couchant sur la terrasse du château de Monbazillac, bercé par quelques notes de musique. En proposant cet été chaque jeudi ses soirées "Paradizillac", le célèbre château du Bergeracois rejoint la désormais longue liste des sites de Dordogne qui proposent des animations en soirée, en nocturne, voire au petit matin. Une formule qui présente de nombreux avantages. Une découverte originale bien sûr, une fréquentation moins importante à une période de l'année traditionnellement chargée, mais surtout la possibilité de visiter ces sites à la fraîche, alors que les étés deviennent de plus en plus chauds. "C'est vrai que c'est très agréable de boire un cocktail rafraîchissant dans les transats, sous les arbres en admirant le coucher de soleil sur la vallée de Bergerac, puisque nous bénéficions d'un très beau panorama au château de Monbazillac", explique Pauline Auban, en charge de l'oenotourisme au château."Et notamment nos cocktails à base de vin de Monbazillac, le Spritzillac, ou encore le Monbajito!"

Balades nocturnes au château de Commarque

Du 12 juillet au 23 août, le château de Commarque, aux Eyzies, propose de son côté ses premières balades nocturnes. Chaque mercredi, vous pourrez découvrir l'édifice mis en lumière, avec notamment un parcours lumineux sur l'éperon rocheux, mais aussi la présence de créateurs locaux, de jeux médiévaux, de foodtrucks dans la vallée du château. "Les canicules sont de plus en plus fréquentes", explique Aude de Commarque, qui gère le site avec son frère. "D'autre part, la magie des lieux, la nuit, est tout à fait particulière et nous n'avions pas envie de garder cela juste pour nous. On a envie de le partager. J'avais vraiment ce projet dans le cœur de pouvoir illuminer Commarque à travers une scénographie entre magie et féerie, pour essayer de retranscrire ce que l'on ressent quand on est là, seul, en contemplation, dans le site, à la pleine lune par exemple".

Petit déjeuner au château de Puymartin

Et puis il y a ceux qui jouent la carte de l'aurore. Le château de Puymartin à Sarlat, propose de son côté de découvrir, en groupe restreint, les jardins et les pièces du château avant l'ouverture des portes. "Il fait de plus en plus chaud, reconnait Marie-Sophie Rouchon la propriétaire du château de Puymartin*. Cela permet de se balader dans le parc qui est souvent très chaud l'après 12 h. Là, au moins, vous êtes encore à la fraîcheur et surtout, vous pourrez profiter de la belle lumière sur la pierre du Périgord.* Une visite agrémentée par un petit déjeuner offert dans la cour du château, le plus souvent en présence des propriétaires.