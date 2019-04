Dordogne : à Bergerac, le salon de la bande dessinée a fait des heureux

Bergerac, France

On est loin des files interminables des grands salons de la BD! A Bergerac, les passionnés de dessin et de phylactères ont pu approcher et surtout passer un moment avec leurs auteurs favoris. 16 dessinateurs et scénaristes avaient fait le déplacement cette année pour cette 5ème édition. Notamment Grun, auteur de "Metronom" ou de "la conjuration d'opale", le Nantais Benjamin Flao auteur de "carnets de voyage" ou encore le Toulonnais Marc Moreno, dessinateur de la série Le "Régulateur". Revivez cette 5ème édition en photos et en vidéo.

H Tonton en pleine dédicace de son album "Le temps du rêve" © Radio France - Emmanuel Claverie

Le salon de Bergerac, à taille humaine permet aux passionnés de rencontrer leurs auteurs et scénaristes préférés © Radio France - Emmanuel Claverie

Des fans de BD venus de toute la région. © Radio France - Emmanuel Claverie