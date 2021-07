Dordogne : à Périgueux, "Un été sur les quais" n'attend plus que les visiteurs

La ville de Périgueux a officiellement lancé ce mercredi 14 juillet son opération "Un été sur les quais". Périgourdins et vacanciers peuvent dorénavant se retrouver tous les jours de 10 h à 22h sur les quais de l'Isle pour prendre part à toutes sortes d'animations gratuites. Du jeu de boules au ping-pong en passant par le babyfoot, le beach-volley, le pédalo ou les cours de salsa.

Les pédalos seront accessibles dès que l'Isle aura retrouvé un débit normal © Radio France - Emmanuel Claverie

Les quais de l'Isle mis en valeur

Une façon de mettre en valeur les quais de l'Isle se réjouit Didier Perrier. "Moi qui suis béarnais, quand je voyais ces quais où il n'y a que des voitures, je trouvais ça dommage, touristiquement parlant, qu'il n'y ait pas d'attractivité" se souvient le conseiller municipal délégué au commerce, à l'artisanat et à l'attractivité commerciale.

"Nous avons donc imaginé avec la maire de Périgueux Delphine Labails comment on pouvait animer les quais . Il en découle ce que vous voyez aujourd'hui, un beau village avec des animations pour l'ensemble des Périgourdins et des touristes. Car le but aussi est de faire venir un maximum de touristes à Périgueux pour nos commerces et pour l'attractivité commerciale".

Des food-trucks permettent de manger ou boire sur place © Radio France - Emmanuel Claverie

Des débuts timides

En ce premier jour, les visiteurs sont encore peu nombreux. Il faut dire que le ciel est très incertain. Malgré tout, Jade et son grand-père sont venus de Boulazac échanger quelques balles au ping-pong. "C'est cool" reconnait l'adolescente. Même s'il ne fait pas beau, ça permet de s'amuser". "C'est très bien acquiesce son grand-père, au moins on utilise les quais à bon escient, et on plus on ne paye pas! Ca va relever le niveau de l'animation à Périgueux" estime-t-il. A quelques mètres de là, Béatrice, venue de Notre-Dame-de-Sanilhac avec ses petits neveux esquisse quelques pas de bachata, encouragée par un professeur de danse. Elle aussi semble satisfaite. "C'est très bien explique-t-elle , je pense que quand il y aura un rayon de soleil, il va y avoir une affluence pas possible. La retraitée prévoit d'ailleurs de revenir au plus vite avec ses petits enfants.