Dordogne : à Sarlat, les enfants à la rencontre d'une championne de judo

La matinée a commencé par un cours de judo dispensé par le comité départemental. 28 enfants entre 8 et 9 ans du centre de loisirs le Ratz-Haut à Sarlat ont pu s'essayer à l'exercice. Ils se sont vus remettre un diplôme d'initiation au judo, et à la fin de la séance, la judoka Catherine Arnaud, triple championne du monde et médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988 est venue à la rencontre des enfants.

Championne du monde

Sous les yeux ébahis des enfants, Catherine Arnaud a fait la démonstration de quelques prises, comme l'Ippon-Seoi-Nage, qui consiste à projeter son adversaire en le faisant passer par dessus son épaule. "C'était super fort ! Je pensais que le monsieur avait mal mais non", sourit Lilou. Après la démonstration, Catherine Arnaud a pris le temps de discuter avec les enfants, et leur a signé des autographes. "Quand tu vois un champion du monde, tu te dis oh vraiment ? Ça fait super plaisir", s'exclame Dylan 9 ans et demi. "Apprendre avec elle, montrer ce qu'elle a fait comme techniques en finale, c'est énorme !"

Les enfants ont débuté la journée par un cours de judo. © Radio France - Jeanne de Butler

Pour certains, c'est même l'occasion d'éveiller une vocation. Nathanaël par exemple, envisage de "construire un département, avec un côté judo, un côté karaté".

Si Catherine Arnaud, qui habite en Gironde, a fait le déplacement, c'est pour transmettre son goût pour le sport aux jeunes générations. "Je crois qu'aujourd'hui je ne dois pas garder en moi toute cette expérience. J'ai envie de partager ce message : on peut avoir des rêves qui se réalisent", soutient la championne.