Dordogne : adoptez et occupez-vous virtuellement d’un animal préhistorique

C'est la nouveauté de cet été au parc du Thot, à Thonac : l'application gratuite "Mammouth et compagnie" vous permet de découvrir les animaux disparus de la préhistoire pendant votre visite. Vous pourrez ensuite adopter l'animal et vous en occuper !

Thonac, France

Si vous avez toujours rêvé d'adopter un mammouth, c'est désormais possible ! Le parc du Thot, à Thonac, lance cet été l'application mobile "Mammouth&Cie" pour visiter le parc en réalité augmentée et découvrir les animaux disparus de la préhistoire. L'application est gratuite, et disponible pour les utilisateurs d'iPhone et d'Android.

Sur votre téléphone, l'application vous permet, en visite au parc du Thot, de croiser (en réalité augmentée) des mammouths, des rhinocéros laineux ou encore des lions des cavernes, à l'image du jeu Pokémon Go qui avait fait un carton mondial à l'été 2016. Mais la particularité, c'est qu'au lieu de "capturer" les animaux, vous pouvez les adopter. Il faudra ensuite vous en occuper, comme des Tamagotchis des années 90.