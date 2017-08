Dordogne : Au rendez-vous des passionnés de couteaux à Nontron

Ce week-end du 05 et 06 août, la 22 ème fête du couteau de Nontron, en Périgord Vert, présente plus de 100 artisans couteliers. Forge de couteaux en acier, initiation à la coutellerie et vente de milliers de modèles de couteaux, il y en a pour tous les goûts.

C'est l'un des salons couteliers les plus importants de France. Ce week-end, le couteau est à la fête dans toute la ville de Nontron. Le centre-ville entier est dédié à l'exposition et à la vente du petit objet forgé à la lame très aiguisée. Un espace à l'accès gratuit dans lequel les badauds peuvent découvrir par exemple le travail d'un rémouleur et ses techniques pour affûter les couteaux.

A côté, le "plateau des couteliers" est ouvert tout le week-end de 10h à 19h. Dedans, les visiteurs peuvent découvrir les différentes facettes du métier de coutelier mais ils peuvent aussi regarder des professionnels forger des couteaux en acier ou alors s'initier aux fondamentaux de la coutellerie.

Plus de 100 artisans présentent leurs couteaux devant les quelques 5000 visiteurs qui devraient venir ici durant ces deux jours. Parmi eux, seule une poignée de femmes dont Pascale Sabaté. C'est la première fois qu'elle vient à la fête du couteau et pour elle, le couteau ne se décline pas uniquement au masculin. "Le couteau n'est pas du tout un objet masculin. Beaucoup de femmes s'intéressent à l'art de fabriquer un couteau !" affirme la grande brune.

Initiations et démonstrations à l'art de la coutellerie

Forgerons et professionnels de la coutellerie proposent également au public d'apprendre quelques règles de fabrication du couteau. Par exemple, le stand de la confrérie du couteau de Thiers propose un atelier d'assemblage de couteau pour petits et grands. Comptez 30 euros pour les plus de 12 ans, 10 euros pour les plus jeunes.

Le stand de la confrerie du couteau de Thiers propose aux enfants et aux adultes d'assembler leur propre couteau. © Radio France - Manon Derdevet

Une tombola ainsi que d'autres animations sont organisées tout le week-end à la 22 ème fête du couteau de Nontron.