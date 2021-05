Dordogne : aux Jardins d'Eyrignac, les visites reprennent, mais pas encore les mariages

Pour ce pont de l'Ascension, les seules activités possibles sont celles de plein-air, même chose pour les sites à visiter... Heureusement pour les touristes qui ont choisi de venir passer quelques jours dans le Périgord, le département a des magnifiques jardins à découvrir : Marqueyssac, le parc du château de Bridoire ou encore les Jardins d'Eyrignac. Situés à Salignac-Eyvigues, ils sont ouverts depuis début mars, et si pendant le semi-confinement du mois d'avril, ils n'ont pu accueillir que des visiteurs habitant à dix kilomètres à la ronde, le monde revient petit à petit. "Ça reprend depuis dix jours", témoigne Patrick Sermadiras, le propriétaire des Jardins. "On passe facilement trois cents personnes par jour, mais normalement, c'est beaucoup plus que ça parce qu'il y a quand même dix hectares de jardins. Je pense que ça ira très bien en Juillet, août, septembre, comme l'année dernière."

Avec tous les sites de Dordogne, nous avons fait 30% de plus pour ces trois mois-là. Les Français vont rester, j'espère, en France.

Pour ce qui est des réceptions et des mariages, l'autre activité du site, Patrick Sermadiras attend de connaître la date de levée totale du couvre-feu et le protocole sanitaire auquel il sera astreint : "Le gouvernement doit nous indiquer avec précision ce qui peut se passer à partir du 1er juillet. Mais apparemment, tout reviendra à la normale. Au mois de juin, il y a le couvre feu qui empêche les gens de s'amuser toute la nuit, puisque les gens qui se marient ne veulent pas partir à ni à 7h du soir ni même à 11h du soir. Donc, tout était annulé en avril, mai et juin et ça reprend le 1er juillet puisque je pense qu'il n'y aura pas de couvre feu. Mais on ne sait pas ce que va devenir l'épidémie, donc les précisions vont nous être donnés dans les jours prochains."