Dordogne : aveugles et malvoyants pourront visiter des grottes le 6 juin prochain

Dordogne, France

"Faire découvrir les grottes aux mal et non voyants lors d'une expérience sensorielle unique". C'est la volonté de l'Association Nationale des Exploitants de Cavernes Aménagées pour le Tourisme (ANECAT) en partenariat avec le comité Dordogne de l'association Valentin Haüy, au service des aveugles et des malvoyants à l'occasion de la Journée Internationale des Grottes Touristiques prévue le 6 juin prochain.

Cette année, les deux associations œuvrent pour l'accueil du public en situation de handicap visuel partout en France et notamment sur huit sites en Dordogne : les grottes de Bara-Bahau, Domme, Grand Roc, Lascaux, Maxange, Proumeyssac, Tourtoirac et Villars.

On ouvre nos portes à un public hostile à ce milieu là parce qu'ils vont vraiment dans l'inconnu, encore plus qu'un voyant. Il y a des appréhensions car on ne sait pas si on ne va pas se cogner la tête, si on ne va pas rater une marche, si c'est large ou étroit." explique Alain Frances, le président de l'ANECAT et gérant du gouffre de Proumeyssac.

Documents en braille, dessins en relief, visites guidées avec commentaires descriptifs adaptés ou encore dispositifs tactiles et auditifs seront proposés aux visiteurs pour découvrir les richesses du patrimoine souterrain en Dordogne.