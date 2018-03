Ribérac, Dordogne, France

Mon voisin Raymond, c'est le titre du dernier album de bande dessinée de Troubs, dessinateur voyageur qui s'est installé dans la Double voilà 20 ans, près de Siorac de Ribérac. Troub's est allé un peu partout dans le monde, Laos, Mexique, Turkménistan mais cette fois il n'a fait qu'un kilomètre pour ses nouveaux carnets de voyage .Il est allé chez son voisin. Raymond, 85 ans, vit seul dans une petite maison, sans confort. Et depuis 20 ans, Troubs et Raymond se côtoient, s'entraident. Troubs offre sa force et sa vitalité, en échange, Raymond lui livre son savoir sur la nature, les plantes , les animaux. Et l'album s'articule tranquillement autour des 4 saisons, de la cueillette des cèpes au passage des oiseaux migrateurs

Depuis 3 ans, Troubs note, dessine, compile ces instants partagés

Ils ont abouti à la création de cet album plein de tendresse , mémoire d'un monde rural qui dîsparait. On y voit passer les grues, roussir les forêts, voleter les mésanges et passer la voiturette bleue de Raymond.

la voiturette bleue de Raymond © Radio France - Valérie Déjean

Raymond lui, héros de cet album, est plutôt fier du résultat.

L'album de Troubs " Mon voisin Raymond" © Radio France - Benjamin Fontaine

Je l'ai vu .Il est très beau .On m'a trouvé bien.J'en ai donné à Siorac de Ribérac, à Saint Vincent .Il a très bien dessiné, c'est un bon voisin avec moi, c'est un gentil voisin, je l'aime bien". Raymond

Mon voisin Raymond de TROUBS est édité chez Futuropolis.