Ribérac, France

Le Fest'In Ribérac a donc dévoilé sa programmation définitive. La 3e édition aura lieu les vendredi 13 et samedi 14 juillet prochain au parc des Beauvières à Ribérac.

Avec en groupe principal, les rockeurs de BB Brunes.

Il aura aussi du rap au programme, avec Disiz la Peste, de la musique plus reggae avec Danakil, et Massilia Sound System.

Disiz la Peste en concert au Printemps de Bourges © Maxppp - Maxppp

Au programme également : la présence de "La Vagabonde", mais aussi de Tha Trickaz ou de "Trois Cafés Gourmands", groupe français déjà présent lors d'une édition de quartier de la Truffe de Périgueux l'été dernier.

Promo exceptionnelle si vous achetez en février

Une cinquantaine de bénévoles seront présents pour mettre sur pied le Fest'In Ribérac. Si vous voulez aller danser et chanter les 13 et 14 juillet, sachez que si vous achetez au mois de février, la soirée sera à 15 euros. Le pass à 20 euros. Si vous achetez plus tard, les prix passeront à 20 et 30 euros. Et même à 25 euros la soirée et 35 euros le pass pour l'achat sur place. A noter que le camping sera gratuit pour les festivaliers sur place.

Le budget du festival s'établissait à 170 000 euros l'an dernier. Vous pouvez réserver vos billets au forum culturel de Ribérac, mais aussi sur le net. Plusieurs plateformes proposent la vente sur le net : ticketmaster.com ou encore francebillet.com notamment.