Dordogne : Belgique, burlesque et marionnettes, l'Odyssée de Périgueux présente le programme

A Périgueux, l'Odyssée prépare sa rentrée et présente sa saison 2020/2021 avec trois temps forts cette année, un focus sur le burlesque sur le théâtre belge et enfin sur l'art des mimes, gestes et marionnettes.

Chris Esquerre en septembre

Parmi les spectacles proposés, l'humoriste Chris Esquerre sera sur scène à Périgueux le mercredi 7 et le jeudi 8 septembre prochain avec son spectacle "sur rendez-vous".

La pièce "l'Amour à 15h37" mise en scène par Jean-Claude Cotillard, le père de Marion Cotillard, sera jouée le jeudi 3 et le vendredi 4 décembre prochain pour raconter les péripéties d'un couple qui souhaite avoir un enfant.

Six spectacles reprogrammés après le confinement

Six spectacles qui n'ont pas pu avoir lieu à cause du confinement au printemps 2020 sont reprogrammés cette saison comme le concert de Roni Alter prévu le 1er mars.

Du théâtre à vous faire frisonner

Pendant le focus Burlesque, une pièce "Horror" sera présentée le vendredi 15 et le samedi 16 janvier. C'est une pièce de théâtre physique et visuel sur le thème de l'horreur : une jeune femme revient dans sa maison d'enfance à l'orée d'une épaisse forêt chargée de secrets. Un mini-escape game sera organisée le vendredi et le samedi sur réservation à la salle Montaigne.

Avec moins d'horreur mais pour rester dans le thriller, "les voyageurs du crime" présenté par la compagnie du Renard Argenté. L'histoire : au début du XXe siècle, l'Express Orient parvient à quitter la Turquie déchirée par une guerre civile. A bord, une passagère crie soudain que sa mère a disparue. Les passagers mènent l'enquête...

Du théâtre belge pour vous faire rire

Pendant le focus belge, trois spectacles sont proposés. "Des caravelles et des batailles" une pièce en forme de conte réaliste mis en scène par Elena Doratiotto et Benoît Piret. "Desperado", un spectacle d'humour absurde sur une convention de cowboys. Il a été récompensé par le prix Maeterlinck de la comédie en 2019 et enfin "On est sauvage comme on peut" du collectif Greta Koetz qui raconte l'histoire tragicomique d'un repas entre amis et collègues.

Mimes, gestes et marionnettes

Pour ce dernier focus de la saison, trois spectacles sont proposés. "Tria Fata" de la compagnie la Pendue, spécialiste des marionnettes le 30 mars. Un spectacle familial présenté comme "un cabaret à la Tim Burton". Cette compagnie présente également le jeudi 1er avril "Poli Dégaine" avec deux marionnettistes en cavale. Enfin le dernier spectacle "The Great He-Goat", programmé le vendredi 2 avril, raconte l'histoire de dix gardiens de musées, enfermés la nuit dans les salles et qui se retrouvent absorbés par les tableaux de Goya.

Une capacité d'accueil divisée par deux

La capacité d'accueil des salles de spectacle a été divisée par deux. Le théâtre ne peut accueillir que 400 personnes sur les 800 places disponibles. Ce ne sera que 100 personnes sur les 210 places disponibles.