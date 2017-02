Dordogne : Beynac-et-Cazenac et La Roque-Gageac dans les 30 plus beaux village de France selon le Guide du Routard

Deux communes de Dordogne figure dans la liste des 30 plus beaux villages de France publiée par le Guide du Routard. Beynac-et-Cazenac et La Roque-Gageac sont salués pour la qualité de leur patrimoine.

Les deux communes périgourdines de Beynac-et-Cazenac et La Roque-Gageac figure dans la liste des 30 plus beaux villages de France publiée par le Guide du Routard. Le célèbre guide a décidé de mettre en avant des villages qui possèdent des atouts indéniables: "Atmosphère bucolique, beauté des édifices, traces de l’histoire, produits du terroir somptueux, les raisons pour s’aventurer dans ces petits bouts de France ne manquent pas" estime le spécialiste du tourisme.

"Un patrimoine incomparable"

Beynac et La Roque-Gageac font déjà partie des communes labellisées "plus beaux villages de France" comme huit autres villages en Dordogne. Mais faire partie de la sélection du Routard c'est un vrai plus. Les touristes font de plus en plus appel aux guides pour sélectionner leurs lieux de vacances. Avec ces deux communes, c'est toute la vallée de la Dordogne qui peut profiter de ce label. Pour Alain Passerieux, le maire de Beynac, " c'est la reconnaissance d'un travail qui a été fait depuis plusieurs années. On a su mettre en valeur ce patrimoine incomparable autour de la falaise et du château".

De plus en plus de touristes étrangers: Australiens, Russes, Chinois...

Et les touristes ne s'y trompent pas, les Français comme les étrangers. Alain Passerieux se félicite de l'aspect cosmopolite des visiteurs " depuis sept ou huit ans, nous avons des touristes d'Australie, de Russie et maintenant de Chine qui viennent dans la Vallée de la Dordogne, aussi bien en voyage organisé qu'en visiteur individuel". Selon les chiffres du comité départemental du tourisme, la Dordogne a accueilli en 2015 trois millions de visiteurs.