Dordogne : c'est la saison des omelettes et des œufs en chocolat

Trélissac, France

En ce lundi de Pâques, plusieurs chasses aux œufs sont organisées en Périgord : de 10h à 17h dans les rues du vieux Sarlat, ou encore à partir de 14h dans le parc du château de Campagne près du Bugue, ou le jardin public de Domme (pour citer les animations gratuites). Les châteaux de Bourdeilles, Marqueyssac, ou Hautefort proposent également des chasses aux œufs pour les visiteurs ayant acquitté le prix d'entrée.

Paco a cuisiné ses omelettes sur le marché de Trélissac vendredi © Radio France - Harry Sagot

Mais les adultes peuvent aussi profiter des dégustations d'omelettes : à Vanxains le Conservatoire des traditions et du patrimoine organise ce lundi une dégustation d'omelettes aux lardons, aux champignons, à l'aillet ou au chorizo.

Une tradition qui correspond au réveil des poules

A Trélissac vendredi dernier, l'association des amis du marché offrait gratuitement des omelettes salées et sucrées et plus de 300 œufs ont été battus. Les clients du marchés ont pu goûter la traditionnelle omelette à l'aillet, mais aussi le boulégou, une spécialité limousine sucrée, avec des œufs battus et souvent des pommes rissolées. Cette tradition des œufs de Pâques correspond à la période de réveil des poules, qui pondent au mois de mars, mais aussi à la fête alsacienne de Oster Hase (le lièvre, devenu le lapin de Pâques), et à la fin du carême, quand les les chrétiens faisaient bénir les œufs conservés pendant le carême, pour les décorer et les offrir aux enfants.