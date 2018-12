Dordogne : c'est parti pour un mois de Noël espagnol à Sarlat

Tout Sarlat est passé au rouge et or. Le marché de Noël version Espagne vient d'ouvrir ses portes ce mercredi. Un coup d'envoi sous le soleil, qui promet une belle édition pour les artisans et les commerçants, comme les visiteurs.

Sarlat-la-Canéda, France

Dans les allées du marché de Noël qui vient d'ouvrir ce mercredi place de la Grande Rigaudie à Sarlat, en quelques mètres, Périgord et Espagne se mêlent : au menu, on trouve aussi bien une assiette de foie gras poêlé que de la paella, accompagnée de l'indispensable sangria.

Sur les 70 chalets des exposants, c'est pareil : vous pouvez regarder des bocaux de terrine ou de miel produits en Dordogne bien alignés, avant qu'une seconde plus tard, votre regard tombe sur une série d'éventails rouges et jaunes accrochés au mur du chalets. Et puis vous retrouvez aussi les traditionnels bijoux, bougies, ou encore pulls bien chauds en angora. Il y en a pour tous les goûts.

Tous les chalets affichent les couleurs et les symboles de l'Espagne. © Radio France - Noémie Philippot

Danseuses de flamenco, conquistadors, démonstration du folklore catalan ... jusqu'au 31 décembre, de nombreuses animations vont faire vivre Sarlat à l'heure espagnole. Le marché de Noël ouvre ses portes à 10 heures tous les jours. Toutes les informations, jour par jour, sont à retrouver sur la page Facebook de l'événement. Le coup d'envoi officiel a lieu samedi à 17H30 avec un spectacle de mât chinois.

Une réplique d'une façade de l'architecte Gaudi accueille les visiteurs. © Radio France - Noémie Philippot

Avant les vacances, la patinoire est ouverte de 17 à 20 heures les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10 à 12 heures et de 14 à 20 heures les mercredis et samedis. Les dimanches 9 et 16 décembre, vous pouvez patiner de 14 à 20 heures. Pendant les vacances, c'est ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 20 heures du lundi au samedi, uniquement de 14 à 20 heures le dimanche. Pour les réveillons de Noël et du Nouvel an, elle fermera à 18 heures. Impossible de patiner le 25 décembre et le 1er janvier.

Côte tarifs : 5€ la séance d'une heure avec les patins, 25€ le carnet de six tickets, 1€ le ticket pour les enfants de moins de 5 ans.