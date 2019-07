Dordogne : c'est reparti pour les Nuits gourmandes de Périgueux

Périgueux, France

C'est l'un des rendez-vous préférés des amateurs de grandes tablées en Périgord ! La première des six Nuits gourmandes de l'été se déroule ce mercredi 10 juillet dans le centre historique de Périgueux.

Près de 70 producteurs et restaurateurs

Le principe est simple. A compter de 19 heures et jusqu'à 23h30, près de 70 producteurs et restaurateurs cuisinent, dans la rue et sur les places, burgers au foie gras, pommes de terre sarladaises, confits, omelettes aux cèpes, mais également falafels, huîtres, rougails saucisse ou flammekueches, de quoi satisfaire la plupart des palais. Vous pouvez également acheter, pain, vin, bière artisanale, fraises, glaces, bref de quoi composer un repas complet. Le plus dur sera ensuite de trouver une place, sur l'une des tables dressées dans les rues. Le tout dans une ambiance festive, avec des groupes musicaux sur les différentes places.

Une bonne occasion de découvrir les spécialités du Périgord et d'ailleurs © Radio France - Emmanuel Claverie

Six rendez-vous cet été

Un rendez-vous qui attire aussi bien les touristes que les Périgourdins, assis bien souvent à la même table. Pas moins de six Nuits gourmandes sont programmées cet été. Les 6, 10, 17, 24 et 31 juillet ainsi que les 7 et 21 août.