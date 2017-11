Dordogne : Calogero viendra jouer de la musique au Palio de Boulazac

Calogero se produira en Dordogne l'année prochaine. Dans le cadre de sa nouvelle tournée " Liberté chérie tour" le chanteur donnera un concert le 09 novembre 2018 au Palio de Boulazac.

Calogero chantera sur la scène du Palio, de Boulazac en Dordogne le 09 novembre 2018. Le chanteur se produira dans le cadre de sa nouvelle tournée " Liberté chérie". Une tournée qui démarrera en mars prochain et au cours de laquelle Calogero sillonnera toute la France.

Le chanteur et compositeur isèrois connait un véritable succès avec son dernier album " Liberté chérie" dont l'un des titres " Je veux de la musique" tourne en boucle sur toutes les radios. Cet album, déjà vendu à plus de 150 000 exemplaires, sera d'ailleurs réédité le 24 novembre prochain. La tournée promet d'être " chantante et dansante". Calogero a souvent expliqué que c'était dans cet esprit qu'il avait imaginé son dernier album.

Prix des places : 38 à 69 euros

Réservations : www.box.fr , dans les lieux de vente habituels et au Palio 05 53 02 40 80