Dordogne : "Cette année, j'y crois vraiment" dit une supportrice du BBD installée au Sénégal

Laurence Lebeurrier, une enseignante à la retraite installée à M'bour au Sénégal sera à l'écoute de France Bleu Périgord ce jeudi soir pour vivre la finale retour de la PRO B. Son club de coeur, Boulazac, peut accéder à la PRO A de basket en cas de victoire

C'est ce jeudi soir, peut être, le grand soir. Ce jeudi soir donc à 18h45, le BBD peut décrocher son billet pour la PRO A. Pour cela il faudra battre l'Hermine Nantes en match retour de la finale de la PRO B.

La rencontre a lieu à Nantes en Loire Atlantique. Une grosse centaine de supporters périgourdins font le déplacement dans deux bus. Sans compter ceux qui s'y rendent par eux mêmes. Et puis il y a tout ceux qui vont écouter le match à la radio, sur France Bleu Périgord (direct dès 18h pour l'avant match).

Parmi eux, il y a Laurence Lebeurrier. Cette périgourdine originaire de Champagnac de Belair est une enseignante à la retraite. Elle a longtemps enseigné à Brantôme. Elle vit depuis plusieurs années au Sénégal, à M'bour, une ville située à 80 km au sud de Dakar, sur la côte atlantique. Et elle est une fan absolue du BBD. Elle suit tous les matchs sur France Bleu Périgord. Et elle sera bien sûr fidèle au poste ce soir.

"J'ai connu leur première montée en PRO A... et l'an dernier, je suis tombée sur un match de basket en écoutant France Bleu Périgord, et cela m'a pris aux tripes, et puis après je n'ai pas loupé un seul match" dit-elle

"Là cette année, j'y crois vraiment, je ne pense pas qu'il y aura une belle dimanche" poursuit la périgourdine. "Si j'avais été plus libre, j'aurais pris l'avion plus tôt pour suivre tous les derniers matchs de play-offs". Il faut dire qu'elle a décidé d'aider les écoles sénégalaises de sa commune, et que les cours ne sont pas terminés.