Dordogne : cette chanteuse périgourdine fera t-elle la première partie de Jarry ?

Alexina envoie sa candidature s'en trop y croire mais quelques jours plus tard surprise : elle est sélectionnée par Jarry pour participer à son concours sur le réseau social Instagram : "Sur le coup, je me suis dis c'est une blague. Tout simplement car on ne me rappelle jamais quand j'envoie ma candidature" confie la chanteuse. L'humoriste angevin cherche une ou des artistes pour assurer ses premières parties pendant la tournée de son one man show "Titre". La chanteuse est désormais en finale.

"Je suis surprise"

Alexina nous accueille dans "sa pièce secrète" comme elle dit, au milieu de ses robes à paillettes, son maquillage, ses chaussures et son piano. C'est ici même qu'elle s'est produite en direct sur Instagram après avoir déposé sa candidature auprès de Jarry : _"Quatre jours après, j'ai reçu un message qui me disait que j'étais sélectionnée"_explique-t-il.

Après sa sélection, elle doit se préparer en deux jours pour son passage. Elle est alors en compétition avec trois autres interprètes. Grâce à sa prestation, une reprise de Purple Rain de Prince, elle arrive en tête du vote des internautes :"Je suis surprise qu'autant de gens aient voté. Ceci dit j'ai un peu harcelé les copains" s'amuse la chanteuse. La suite pour Alexina c'est donc la grande finale, toujours en direct sur Instagram. Cette fois, il faudra chanter une chanson de son répertoire. Alexina Lebon interprétera un morceau sur les violences conjugales intitulé "L'emprise" et composé par le carcassonnais Dominique de Witte.

Je suis déjà Jarry sur les réseaux sociaux donc j'étais super contente - Alexina Lebon

D'autres candidats vont se succéder lors des qualifications. Alexina affrontera ensuite les vainqueurs de ces qualifications.

Une carrière de 25 ans

A désormais 35 ans, la chanteuse périgourdine est prête à suivre l'humoriste dans sa tournée "même si j'ai pris ma retraite de chanteuse" confie celle qui s'est fait connaître au concours de la Truffe à Périgueux. "Cela tombe alors que j'ai dit que j'arrêtais tout mais c'est pas grave. Là c'est une grosse occasion" dit-elle.

En 25 ans de carrière, elle a envoyé de nombreuses candidatures à des castings mais elles sont souvent restées lettre morte :" Je n'envoie plus de candidatures pour des castings mais je l'ai déjà fait comme tous les chanteurs : Nouvelle Star, The Voice. Mais j'ai un réel problème avec les gens qui me regardent droit dans les yeux. D'un coup je ne sais plus rien faire" s'amuse-t-elle.