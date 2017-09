Dordogne : cinq ans après, le Boulazac Basket Dordogne retrouve le championnat de PRO A

C'est parti ! Le Boulazac Basket Dordogne se lance ce samedi dans le championnat de PRO A, cinq ans après la descente dans la division inférieure. Le premier match a lieu ce saemdi à Hyères Toulon, avant un premier match au Palio face à l'ASVEL

Il va falloir s'accrocher. Et surtout éviter de redescendre aussi sec en PRO B en fin de saison, comme ce fut le cas en 2012. Cette fois, la montée a été acquise au tout dernier moment, le 18 juin dernier, au terme d'une finale de PRO B épique.

Une chose est sûre : en PRO A, le BBD fera figure de petit poucet. Et il faudra tout donner pour se maintenir. A commencer par gagner face aux "petits", comme ce sera le cas pour ce premier match samedi soir à Hyères Toulon. Un adversaire a priori prenable, et concurrent direct pour le maintien avec trois ou quatre autres équipes.

"C'est peut-être pas un match capital, mais déjà très important, c'est notre vrai championnat, cela va compter pour la fin" dit Claude Bergeaud, le coach boulazacois

"Soyons ambitieux, n'ayons pas la peur permanente du rétroviseur" poursuit l'entraîneur des Périgourdins.

"La clef, ce sera la défense pour nous ce soir" poursuit Giovan Oniangue, le nouvel ailier boulazacois venu de Levallois. "C'est très important, d'autant qu'après on reçoit l'ASVEL et on ira à Nanterre" dit-il.

Le BBD affrontera aussi des monstres sacrés du basket, à commencer par l'ASVEL, le CSP Limoges ou encore Châlon sur Saône, Bourg en Bresse, Levallois ou Monaco.

Un championnat régulier qui s'achèvera le 15 mai par un match au Palio face à Chalon justement.

Le coach Claude Bergeaud estime qu'il faudra gagner face aux "petits" pour espérer se maintenir Copier

Pour l'aider, le BBD a son budget qui a augmenté à 3 millions 500 mille euros. Ce qui lui a permis de recruter, tout en gardant une base de joueurs d'expériences et qui connaissent bien le club.

Arnaud Kerckhof d'abord, le capitaine boulazacois, qui reste aux commandes et qui est au club depuis maintenant 7 ans et il a été l'un des artisans majeurs de la montée.

Jérôme Sanchez l'ailier est lui aussi resté, tout comme le jeune et talentueux Stéphan Gauthier et Aurélien Salmon.

Un recrutement pour construire sur la durée... et éviter de redescendre

Côté recrutement, plusieurs américains sont arrivés, Dustin Ware, Karvel Anderson, ou encore Brandon Ubel et Darnell Jackson. Ajoutez à cela Eloy Vargas le pivot dominicain de 2m11. Ainsi que Giovan Oniangue ancien joueur de Levallois, l'homme qui aura sans doute le plus d'expérience dans l'équipe quant à la LNB.

Côté coaching, Claude Bergeaud a donc resigné... Et il a choisi comme assistant Thomas Andrieux, un ancien joueur de PRO A et de PRO B né à Aubenas. Reste l'intérrogation Marco Pellin et Anthony Roberson, qui ne jouent pas, mais qui font toujours partie du groupe.

Et pourtant il en faudra du courage et de l'expérience pour se maintenir. A priori, au moins 10 victoires seront nécessaires. Une saison à suivre en intégralité et en direct sur France Bleu Périgord grâce à Xavier Dalmont qui vous fera vivre tous les matchs. Cela commence ce samedi soir face à Hyères Toulon. Prise d'antenne à 19h.

"On ressent un vrai enthousiasme, une vraie dynamique" dit le patron des Gouyats, club de supporters du BBD

Enfin l'accession à la PRO A est forcément très appréciée par les supporters. Le club des Gouyats expliquait ce vendredi matin sur France Bleu Périgord avoir reçu de nombreuses nouvelles adhésions de Périgourdins attirés par l'enjeu de la PRO A.