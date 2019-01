Dordogne : cinq bonnes raisons d'aller faire un tour à la Fête de la truffe ce weekend à Sarlat

Sarlat-la-Canéda, France

Amateurs de truffe et de foie gras, vous avez rendez-vous ce weekend à Sarlat ! Samedi 19 et dimanche 20 janvier, la capitale du Périgord noir célèbre son diamant noir, avec de nombreux ateliers, dégustations et autres concours. On vous a préparé une sélection des animations à ne pas rater.

C'est la 10ème édition du trophée Jean-Rougié

Le prestigieux concours de cuisine fête ses 10 ans cette année, avec un invité de marque comme président du jury. Michel Guérard, chef du restaurant triplement étoilé Les Prés d'Eugénie, dans les Landes, participera pour la première fois à cette grande fête.

"J'ai très bien connu Monsieur Rougié père, c'était dans les années 1960, nous étions amis. Alors j'ai accepté avec plaisir de venir présider ce concours qui lui rend hommage", explique le chef.

"Le fois gras est un espèce d'objet d'art magnifique, et la truffe, un champignon indomesticable, c'est ce qui en fait l'intérêt" - Michel Guérard, chef triplement étoilé, président du jury

Huit jeunes candidats, issus d'écoles hôtelières de toute la France, devront proposer au jury deux plats à base de truffe et de foie gras. "J'attends qu'ils me surprennent, mais surprendre, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi. Moi, ce qui m'importe, c'est l'aspect visuel, mais surtout, c'est l'orchestration des goûts", indique Michel Guérard, grand amoureux de la truffe et du foie gras.

Ce sont deux ingrédients incontournables quand on a un restaurant dans le Sud-Ouest. Le fois gras est un espèce d'objet d'art magnifique, et la truffe, un champignon indomesticable, c'est ce qui en fait l'intérêt", ajoute celui qui est ravi de revenir en Périgord, région qu'il apprécie depuis longtemps.

Le concours Jean-Rougié aura lieu samedi, sous l'oeil de Michel Guérard, et du reste du jury, composé de vainqueurs du Bocuse, de Meilleurs ouvriers de France, d'étoilés Michelin...

Apprenez à cuisiner la truffe et le foie gras

Des ateliers de cuisine sont organisés pour découvrir des recettes autour de ces deux mets phares en Périgord. Des stages et des initiations à l'oenologie auront lieu (sur réservation), ainsi que des ateliers "graines de chef". Les enfants pourront s'initier à la cuisine de la truffe et du foie gras, avant de déguster leurs créations.

Dégustez des "croustous"

Ils sont l'un des gros succès de la Fête de la truffe chaque année ! Les "croustous", tapas périgourdins à la truffe et au foie gras, seront à déguster ce weekend sur la place de la Liberté.

Samedi et dimanche, à partir de 11h30, il faudra jouer des coudes pour goûter les bouchées, préparées par les chefs de Sarlat et du Périgord noir. 25.000 "croustous" sont dégustés chaque année !

Assistez à un spectacle gastronomique inédit

Eric Boschman, sommelier de renommée internationale, propose une expérience inédite "Ni Dieux, ni maîtres, mais du rouge" qui va mêler conférence, spectacle et dégustation. Un parcours autour des régions viticoles les plus emblématiques du monde. Vous allez voyager de l'Afghanistan, au Chili, en passant par le Bergeracois, évidemment !

Le spectacle a lieu samedi 19 janvier à 20h30. C'est au centre culturel de Sarlat, à partir de 12€. Réservations au 05.53.31.09.49.

Découvrez les secrets des grands chefs

Vous pouvez aussi venir à la Fête de la truffe pour rencontrer des grands cuisiniers. Des ateliers sont organisés, avec des chefs, pour apprendre ou perfectionner son savoir-faire culinaire. Au programme : évidemment des recettes au foie gras et à la truffe !

Le programme complet du weekend est à retrouver sur le site de la mairie de Sarlat.