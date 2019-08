Dordogne : comment circuler pour les Vintage Days à Périgueux

Périgueux, France

Les Vintage Days, sixième édition, débutent ce vendredi 30 août à Périgueux. Jusqu'à dimanche, la culture vintage sous toutes ses formes est à l'honneur dans le centre-ville. Des arrêtés de la mairie de Périgueux définissent le périmètre de l'événement. Certaines rues sont interdites à la circulation et au stationnement.

Le stationnement est interdit sur le parking Tourny

A partir de 17 heures le vendredi 30 août et jusqu'au dimanche 1er septembre à 20 heures, le stationnement est interdit sur le parking Tourny sauf pour les voitures anciennes qui participent à l'événement.

Celles-ci pourront accéder au parking grâce à un badge particulier.

Des navettes gratuites

Pour éviter d'avoir à vous garer dans le centre de Périgueux, des navettes gratuites sont mises en places le samedi 31 et le dimanche 1er septembre. Vous pouvez laisser votre voiture sur le parking du Palio à Boulazac ou bien sur le parking de Créavallée Nord à Coulounieix-Chamiers.

Depuis ces deux parkings, des navettes gratuites vous emmènent jusqu'à l'entrée des Vintage Days, place Francheville, toutes les demi-heures. Elles rouleront entre 9h00 à 20h00 le samedi et le dimanche de 13h00 à 17h45

Un périmètre délimité pour les Vintage Days

La circulation et le stationnement sont interdits tout le weekend pour les voitures qui ne participent pas à la manifestation à partir du samedi 31 août et jusqu'au dimanche soir, dans le centre historique, c'est-à-dire dans les rues suivantes : rue des Chaînes, rue de l'Arc, rue de la République, rue Taillefer, rue André Saigne, rue Eguillerie, rue de la Clarté, rue Denfert Rochereau, rue du Séminaire, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, place de l'Ancien Hôtel de Ville, place Saint-Louis et Place Saint-Silain mais aussi, et ce dès 5 heures du matin place de la Clautre et Place du Coderc.

Entre la place Francheville et le rond point Yves Guénat, et jusqu'à l'esplanade Robert Badinter, le stationnement et la circulation des voitures qui ne participent pas à l'événement sont interdits en journée.