Dordogne confinement : le festival des jeux du théâtre de Sarlat maintenu pour le moment

Pour le moment c'est un peu "wait and see" à Sarlat. Mais l'hypothèse privilégiée, c'est bien de maintenir le festival cet été comme le souhaite son directeur artistique depuis 24 ans, Jean Paul Tribout: " Le président Macron a parlé des manifestations annulées au moins jusqu'au 15 juillet, Sarlat commence le 18 juillet, on serait donc dans une période de déconfinement. On reste donc sur l'hypothèse de la tenue du festival mais tout peut évoluer en fonction de l 'évolution sanitaire, de ce que dira le gouvernement ou le ministère de la culture mais pour l'instant, le festival des jeux du thêatre de Sarlat est maintenu."

Un festival moins lourd que celui d'Avignon

Au festival d'Avignon, l'installation de la cour d'honneur démarre en avril pour un festival qui commence début juillet. La logistique sarladaise est bien moins lourde, du coup les responsables du festival peuvent attendre début juin pour savoir si oui ou non ils le maintiennent. Et tout le monde a envie que cette édition ait lieu comme l'explique Jean Paul Tribout: " Les compagnies qui doivent venir sont dans les starting-blocks, un certain nombre d'entre elles devaient être en Avignon avant de venir chez nous, j'espère qu'elles pourront venir à Sarlat , ça sera une toute petite compensation par rapport à l’énorme perte artistique et pécuniaire que va subir l'ensemble de la profession. "

Philippe Caubère sur la scène du fetsival des jeux du thêatre de Sarlat ( 2003) © Maxppp - Jacky Schoentgen

Au programme : des classiques comme "Le Malade Imaginaire" de Molière sur la place de la Liberté le 22 juillet, mais aussi " les Ritals" d'après le roman de Francois Cavana avec Bruno Putzulu le 23 juillet, ou encore " L'un de nous deux-Mandel/Blum" de Jean Noel Jeanneney avec Christophe Barbier le 1er août. En tout, si le festival a bien lieu, ce sont 18 représentations que vous pourrez voir entre le 18 juillet et le 3 août sur trois scènes en plein air: la place de la Liberté, le Jardin des Enfeux ou l'abbaye Sainte Claire . La programmation est mise en ligne sur le site du festival www.festival-theatre-sarlat.com. Les semaines qui viennent permettront de voir s'il y a des réservations. Mais pour Jean Paul Tribout qui s'attend à une baisse de la fréquentation, il faut essayer de maintenir ce festival ne serait-ce que pour pouvoir accueillir les compagnies qui sont déjà dans des situations dramatiques.