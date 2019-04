Dordogne : connaissez-vous la grotte ornée de Jovelle, qui date de 35.000 ans avant notre ère ?

La Tour-Blanche, France

Connaissez-vous la grotte ornée de Jovelle, à La Tour Blanche, pas très loin de Verteillac et de la frontière charentaise ?

Cette cavité d'une trentaine de mètres de longueur, a été découverte en 1983. Depuis 2006, elle appartient au conseil départemental et elle est protégée au titre des monuments historiques.

Cette grotte découverte sur le site d'anciennes carrières compte des gravures de mammouth ou de bouquetin datant de -31 à -37.000 ans.

Des gravures difficiles à décrypter pour un non initié. Mais les hommes qui ont gravé des mammouths sur la paroi vivaient il y a très très longtemps. Bien avant les artistes qui ont réalisé Lascaux explique Jean-Pierre Chadelle, archéologue du conseil départemental.

"On a des gravures de l'Aurignacien, c'est pratiquement Chauvet, elles ont pu se conserver en plein air, malgré l'effondrement de la paroi sud probablement vers 1450" explique le spécialiste

Des gravures de mammouth ont été retrouvées © Radio France - Antoine Balandra

Au fond de la grotte a également été retrouvée une nécropole du néolithique, 3000 ans avant Jésus-Christ à l'époque d'agriculteurs sédentaires. _"Ils venaient enterrer leurs morts ici"_précise Jean-Pierre Chadelle.

Mais ce qui fait la richesse exceptionnelle du site, c'est qu'il a ensuite été occupé sans discontinuer. Avec dès le Moyen Age, il y a mille ans, des carrières pour extraire des meules de moulin à eau.

Devant la grotte de Jovelle © Radio France - Antoine Balandra

Suivra une carrière à ciel ouvert au XVe siècle pour extraire sans doute les pierres du château de Jovelle. Enfin au XXe siècle, les carrières ont été utilisées pour cultiver des champignons... Sans oublier de nombreuses inscriptions apposées par les visiteurs de ces carrières au XIXe siècle, et qui témoignent des événements de l'époque.

Le site a été occupé par les hommes, il y a 35.000 ans mais aussi au néolithique © Radio France - Antoine Balandra

Mais le site a sans doute été occupé bien avant les hommes explique Jean-Pierre Chadelle

"Avant 45.000 ans on a des fissures plus étroites qui ont été occupées par des carnivores et notamment par la hyène, on a de nombreux ossements rongés ou mangés par la hyène, il y a du cheval, du rhinocéros, du mammouth sans doute, donc du charognage" dit-il

Pour l'instant pas question d'ouvrir la grotte au public Il faut d'abord fouiller les lieux explique Germinal Peiro, le président du département D'ici la fin de l'année un abri pourrait donc permettre aux archéologues d'enfin fouiller ce site exceptionnel.

"C'est un trésor de plus pour la Dordogne. On va s'attacher à protéger la grotte. on va engager environ 250.000 euros pour faire un abri, pour la protéger. C'est colossal de retrouver de l'outillage d'il y a plus de 30.000 ans" explique l'élu