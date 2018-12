Dordogne : coup d'envoi du marché de Noël à Périgueux

Périgueux, France

Du vin chaud pour les plus grands, un carrousel pour les plus petits, des petits cadeaux pour tous les goûts ... le marché de Noël de Périgueux a ouvert ses portes au public ce samedi matin, pour un mois de festivité place Bugeaud. Les 31 chalets sont alignés tout le long du Square Daumesnil.

Jusqu'au 5 janvier, les animations vont se succéder : des concerts en nocturnes, des démonstrations de danses, ou encore des ateliers artistiques sont prévus sur le village de Noël. Le Père Noël doit visiter le marché les samedis 15 et 22 décembre, les dimanches 16 et 23 décembre et le lundi 24 à partir de 15 heures.

Beaucoup d'enfants et d'adolescents attendaient l'ouverture surtout pour la patinoire. © Radio France - Noémie Philippot

Horaires du marché de Noël

Hors vacances scolaires : les lundis, mardis, jeudis et dimanches de 12 à 19 heures. Les mercredis de 10 à 19 heure. Les vendredis de 12 à 21 heures et les samedis de 10 à 21 heures.

Vacances scolaires : les lundis 24 et 31 décembre, le marché sera ouvert de 10 heures à 18 heures. Les mercredis, jeudis et dimanches, rendez-vous de 12 à 19 heures. C'est ouvert de 12 à 21 heures les vendredis et samedis.

Horaires de la patinoire

Hors vacances scolaires : les lundis, mardis et jeudis de 17 à 19 heures. Les mercredis et dimanches de 14 à 19 heures. Les vendredis de 17 à 21 heures et les samedis de 10 à 21 heures.

Vacances scolaires : les lundis 24 et 31 décembre de 10 à 18 heures. Les mercredis et jeudis de 10 à 19 heures. Les vendredis et samedis de 10 à 21 heures. Dimanche, c'est ouvert de 14 à 19 heures.

Tarifs : 5 € ou 4 € en tarif réduit. Pensez à venir avec des gants si vous voulez patiner, ils sont obligatoires.