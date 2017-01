Dordogne : Cyril Hanouna offre des vacances au ski à vie à un périgourdin

Adrien Commery, un habitant de la Dordogne, habitant de Champcevinel, en Périgord, a gagné des vacances au ski à vie à Montgenevre. Il participait au grand jeu de Touche pas à mon poste fait du ski sur C8 ce vendredi soir

Adrien Commery, un habitant de la Dordogne, habitant de Champcevinel, en Périgord, a gagné des vacances au ski à vie à Montgenevre dans le groupe MMV Hôtels. Il participait au grand jeu de Touche pas à mon poste fait du ski sur C8 ce vendredi soir.

"On a participé sans trop y croire" explique au téléphone Adrien Commery. Et puis on a été recontacté. C'est juste énorme! a d'ailleurs twitté le périgourdin, qui ne sait pas encore comment il profitera de son cadeau car la production a pour l'instant simplement noté ses coordonnées.

Adrien pourra aller skier gratuitement à vie à @Montgenevre ! Il sera hébergé chez @MMV_Club !! C'est juste fou !! 😱😳😍🎿❄️ #TPMPFaitDuSki pic.twitter.com/ecl2OFRmIQ — TPMP (@TPMP) January 20, 2017

En tout cas hier, il a parlé directement à Cyril Hanouna, car l'émission était en direct. Adrien Commery n'en est pas à son premier coup d'éclat. Sa fille, Elisa Commery, 15 ans, avait participé en 2015 à The Voice Kids avec notamment cette reprise de Maître Gims.