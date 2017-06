Dordogne : dans les coulisses du tournage de la série "Vestiaires" à l'Aquacap de Périgueux

Les équipes de tournage de France 2 ont installé leurs caméras pendant trois jours à l'Aquacap du Grand Périgueux, à Champcevinel. La piscine leur sert de décor pour tourner la septième saison de la série humoristique "Vestiaires" avec quelques guests.

Il fait environ 29 degrés dans la piscine de l'Aquacap de Champcevinel. L'air est chaud et humide, pourtant personne ou presque n'est en maillot de bain. L'équipe de tournage s'active : en trois jours, ils vont devoir tourner 5 des 48 épisodes de la septième et nouvelle saison de _"Vestiaires."_

Au bord des bassins, deux guests se donnent la réplique. La comédienne Clémentine Célarié, déjà vue dans les précédentes saisons de "Vestiaires", joue pour la première fois avec Florent Manaudou. "Ça fait sept ans qu'on fait la série et je crois qu'il était important de montrer aux gens ce qu'est un vrai nageur...", ironise Adda Abdelli, co-créateur de la série et lui-même ancien champion de natation handisport.

C'était un bon petit clin d’œil à ma vie d'avant — Florent Manaudou

Du studio à la piscine

En une journée, l'équipe composée d'une trentaine de personnes, doit tourner quatre épisodes. A raison de deux heures par épisode, la journée est donc vite passée."Nous tournons ici tous les épisodes en piscine et les petites vignettes à la fin des épisodes, qui les ponctuent avec des blagues", explique Sophie Deloche, l'une des deux productrices de la série (Astharté et Cie).

Ce n'est donc pas à Périgueux que l'équipe tournera le gros de cette nouvelle saison. La plupart des tournages se font dans des vestiaires reconstitués dans des studios à Bègles, près de Bordeaux. "En venant ici, ça nous permet un peu de sortir et de visiter", raconte Fabrice Chanut, co-créateur de la série.

Pour que les équipes de tournage de France 2 vienne jusqu'en Périgord, Ciné Passion, responsable de l'accueil des tournages en Dordogne, a bataillé dur. "On a fait des repérages depuis plus d'un mois et on les a soumis à la production", explique Thierry Bordes, directeur adjoint à Ciné Passion. "Bien sûr, le fait que le département y participe financièrement a aidé." On ignore pour l'instant à quelle hauteur.

Diffusion à l'automne sur France 2

Si la lumière était faite en ce début de semaine sur les invités venus tourner dans la série, il faut savoir qu'elle mobilise plusieurs figurants pour la plupart handicapés. A l'image de Nino Ourabah, 61 ans. Lui vit avec un seul bras depuis trente ans et se bat pour changer la vision des gens sur les personnes atteintes d'un handicap. "Cette série, c'est vraiment le chemin qu'il faut prendre pour voir le handicap autrement", confie-t-il.

Pourtant, l'idée n'est pas vraiment de délivrer un message. Quoique, "s'il y en avait un", reprend Sophie Deloche, la productrice, "ce serait de montrer qu'avoir un handicap, ça n'empêche pas d'être comme tout le monde." C'est juste avoir "une gêne quelque part."

Diffusée depuis 2011 sur France 2, la série "Vestiaires" continue son petit bonhomme de chemin à la télévision. Elle revient cet automne. Les épisodes tournés à l'Aquacap de Périgueux et dans les studios bordelais seront diffusés entre le 4 septembre et le 20 décembre prochains.