Dordogne : de nouveaux dessins découverts dans la grotte de Rouffignac pendant le confinement

C'est complètement par hasard que Frédéric Plassard, le propriétaire de la grotte de Rouffignac, en Dordogne, a découvert ces images. Alors qu'il profite du confinement, fin mars, pour explorer les souterrains à la recherche de tout autre chose, il tombe sur treize images inédites. "J'ai passé quelques milliers d'heures déjà dans cette grotte, donc il y a avait un peu d'incrédulité en les découvrant", plaisante Frédéric Plassard. "Je me suis dit : 'est-ce que c'est bien ce que je crois ? Qu'est-ce que ça fait là ? Est-ce qu'on est bien sûr qu'elles sont préhistoriques ?' "

Une nouvelle figuration de mammouth gravée sur les parois de la grotte de Rouffignac, en haut à gauche. - Frédéric Plassard

Une fois les vérifications faites, le propriétaire de la grotte se rend compte qu'il s'agit bien de douze gravures et d'un dessin à l'argile, tous préhistoriques. Ils représentent pour la plupart des mammouths ou des bisons, comme on en trouve déjà beaucoup dans la grotte. Mais une image en particulier a retenu l'attention de Frédéric Plassard : une figuration féminine. "C'est une figuration schématique, réduite à une silhouette, comme on peut en trouver dans la grotte des Combarelles", explique le spécialiste. Sur les parois de la grotte, on peut apercevoir ce qui ressemble à un début de cuisse et de poitrine. "C'est là un motif important parce qu'on ne le connaissait pas jusqu'ici à Rouffignac. Mais cela reste encore à confirmer, parce que le fait que ce soit une figuration féminine reste encore hypothétique."

Une nouvelle figuration de mammouth gravée sur les parois de la grotte de Rouffignac (en haut à gauche), dans un couloir très étroit (en bas à droite). - Frédéric Plassard

Les treize nouvelles images ont été découvertes, pendant le confinement, dans un couloir qui mesure à peine soixante centimètres de haut et un mètre vingt de large. "Ce qui est rigolo, c'est que ces images sont finalement elles-mêmes confinées dans un secteur peu accessible de la grotte", plaisante Frédéric Plassard. "Il y a là deux confinements qui se rejoignent : celui de ces images, confinées là depuis quinze ou seize mille ans sans doute, et le nôtre, que j'espère beaucoup plus temporaire !"

Le public n'aura malheureusement pas accès à ces nouvelles images, vu l'endroit de la grotte où elles se trouvent. Mais Frédéric Plassard réfléchit déjà à les exposer, en photographies, à l'entrée de la grotte.