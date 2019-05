Dordogne : dernier déplacement pour le BBD, qui affronte l'ogre Monaco

Boulazac, France

C'est l'avant dernier match de la saison pour le BBD. Le Boulazac Basket Dordogne se déplace à Monaco.

Attention exceptionnellement, le match a lieu ce dimanche à 17h. Pour le BBD il y a désormais peu d'enjeu. Les Périgourdins sont 10e.

Mais ils vont affronter l'une des très grosses écuries du championnat. Monaco est troisième et vient d'écraser Strasbourg 101 à 71.

Si l'on met de côté sa défaite face au leader l'ASVEL, Monaco a gagné ses 14 derniers matchs (14 victoires en 15 matchs).

Il faudrait un énorme exploit pour aller battre Monaco sur ses terres.

En tout cas même si le BBD n'a plus rien à jouer sportivement, cela reste un match passionnant explique Rémi Lesca, meneur de jeu du BBD.

"C'est toujours intéressant de jouer contre des équipes de haut de tableau. 14 victoires sur les 15 derniers matchs, le problème de cette équipe, c'est qu'il y a 12 joueurs à 20 minutes de jeu qui jouent à 150% à chaque fois" dit-il

Le BBD va simplement tenter de réaliser une belle performance à Monaco dit de son côté Thomas Andrieux, le coach du BBD .

"C'est plus qu'un défi. On y va pour faire une belle performance, montrer un visage conquérant, mais c'est l'équipe la plus en forme, la plus athlétique, un effectif pléthorique.... Donc on va jouer une équipe qui joue le titre de champion de France. C'est un rouleau compresseur, une équipe sur 12 joueurs de très haut niveau" dit Thomas Andrieux

"On ne joue pas dans la même cour, on voudrait les titiller, mais il faut rester humbles et modestes" dit le coach.

Le match sera à vivre en direct sur France Bleu Périgord avec les commentaires de Xavier Dalmont.