Dordogne : des animations destinées aux seniors pour accompagner le plan canicule

La mairie de Coulounieix-Chamiers propose des ateliers aux personnes âgées tout l'été pour lutter contre l'isolement et la canicule.

Dans une grande salle climatisée de la mairie, sept habitantes de Coulounieix-Chamiers ont fabriqué elle-même un soin naturel pour les cheveux. Au programme des animations de la municipalité ce mercredi 5 août, un atelier de préparation d'un masque capillaire "do it Yourself".

Reportage à l'atelier masque de la mairie de Coulounieix-Chamiers Copier

Si Brigitte y participe c'est d'abord pour passer un moment convivial : "L'animatrice est sympathique et ça fait une ambiance agréable pour une après-midi hors de chez soi." Une après-midi intergénérationnelle puisque Agnès et sa fille de dix ans sont également présentes : "Nous en avons profité pour inviter notre voisine." ajoute la maman.

À cause de la canicule, la mairie de Coulounieix-Chamiers a décidé d'annuler l'atelier de gymnastique douce prévu vendredi 7 août à 14h. Les efforts physiques sont particulièrement déconseillés aux personnes âgées quand les températures dépassent les 35 degrés.