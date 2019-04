Dordogne : des centaines de Périgourdins se pressent pour acheter le nouveau timbre Lascaux

Montignac, France

Le timbre collector qui représente la grotte de Lascaux est sorti ! Plus 700.000 exemplaires ont été tirés par Philaposte, l'usine du timbre à Boulazac.

Ce vendredi et ce samedi, ils sont mis en vente en avant première au centre international d'art pariétal, Lascaux 4 à Montignac. Un timbre aux couleurs chaudes, marrons, oranges, ocre et noir gravé selon la procédure de la taille douce, donc en léger relief.

Le nouveau timbre dédié à Lascaux © Radio France - Antoine Balandra

A partir de lundi 29 avril, ce timbre sera disponible dans tous les bureaux de poste du pays au prix d'un timbre vert, à 88 centimes.

Mais dès ce vendredi, à 9h du matin, des centaines de Périgourdins se sont pressés pour acheter le précieux timbre.

Et certains avaient fait beaucoup de km pour venir acheter en avant première ces timbres. C'est le cas de Yvon Romero, membre du club philatélique d'Aix-en-Provence :

"Il prendra une valeur certaine. Par la nouvelle manière dont il est fait. Cette espèce de manière qui rappelle un peu les rochers de la grotte de Lascaux" explique ce passionné

Beaucoup de Périgourdins avaient fait le déplacement à Montignac © Radio France - Antoine Balandra

De l'avis général, ce timbre sera aussi un bon coup de com' pour le département comme l'explique Marie Farges, directrice de la poste en Dordogne : "c'est un magnifique coup de publicité pour le site et le département. Il n'y avait plus eu de timbre Lascaux depuis 1968, donc c'est une vraie chance de pouvoir le présenter aux visiteurs de Lascaux 4" dit-elle

Si vous voulez des timbres Lascaux, vous pouvez jouer sur notre antenne dans le jeu du château entre 11 et 12h. Sinon rendez-vous sur place ce samedi de 9h à 18h.