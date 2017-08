Des chanteurs d’opéra chinois en stage dans le Périgord

Pour la plupart, ils n'étaient jamais venus en France, encore moins dans le Périgord. Une classe de chanteurs lyriques venue de Shanghaï est en Dordogne pour une master class organisée dans le cadre du festival "Piu di Voce". Une première.

25 élèves chinois sont en Périgord pour perfectionner leur art, celui de l'opéra. C'est la première fois qu'ils viennent en France et résident tous au Château du domaine du Sablou près de Fanlac, perdu dans la nature. Un changement total pour eux qui vivent dans une mégapole de 25 millions d'habitants où les coins de verdure sont plus rares. Ces artistes sont venus avec leur professeur, Maître Yi Ge. Cet américain d'origine chinoise est un ténor à la réputation mondiale. Il a écumé les plus grandes salles de concert du monde. Mais désormais, il enseigne l'art lyrique au conservatoire de musique de Shanghai.

Le Périgord un cadre idéale

C'est ainsi que ces stagiaires sont accueillis du 16 juillet au 4 août. Ce n'est pas pour déplaire à l'un d'entre eux, Shisheng Lin : "C'est la première fois que je viens en France... J'adore découvrir cette région... Quand je suis en voiture, je n'arrête pas de regarder le paysage et je trouve ça magnifique" . En plus de l'environnement, Shisheng apprécie beaucoup les conditions de travail : "L’accueil qu'on reçoit ici est tellement chaleureux... C'est parfait pour se perfectionner. Je ne suis pas encore parti que je veux déjà revenir".

Maître Yi Ge semble lui aussi partager l'avis de son élève. Il ne pouvait pas rêver meilleur cadre pour ses étudiants : "On est ici parce que la France est le pays où vous avez ce qui se fait de mieux dans l'art. Et on ne peut pas rêver meilleur endroit pour s'imprégner de cette ambiance. Je suis allé visiter la réplique de la grotte de Lascaux, j'étais époustouflé. Vous faites de l'art depuis 20.000 ans !" Au programme du stage : cours de perfectionnement de chant lyrique, de mélodie française et de Lieder ou encore de mise en scène et d’expression théâtrale, car l'opéra ce n'est pas que du chant, c'est aussi du jeu.

La flûte enchantée

Parmi les 25 élèves, quelques-uns ont été sélectionnés pour jouer dans l'opéra La flûte enchantée de Mozart. C'est la pièce qui est présentée cette année dans le cadre du festival "Piu di Voce". Zhiquan Lu est interprète à l'opéra national Bastille. Lui aussi est Chinois, mais il vit à Paris depuis 10 ans.L'artiste a l'habitude de chanter dans les plus grandes salles d'Europe et du monde. Quand il joue ici dans les petites salles du Périgord, c'est une toute autre émotion : "'ça n'a rien à voir avec les très grandes salles, ici c'est beaucoup plus chaleureux. On voit les yeux des gens, leurs émotions, parfois même leurs larmes. C'est incroyable." Ce mercredi soir, les chanteurs se produiront dans l'église de Saint-Léon-sur-Vézère.