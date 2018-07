Montignac, Dordogne, France

C'était un moment exceptionnel pour les amateurs de préhistoire jeudi au Château de Sauveboeuf. Claude DOUCE, le châtelain, passionné de préhistoire et de tous ceux qui l'ont fait connaitre, a dévoilé une petite partie de sa collection. Depuis des dizaines d années, il collecte tout le travail des premiers préhistoriens. On y trouve des objets, des ouvrages, des photos. C'est une mine pour les chercheurs et les amateurs.

Le Château de Sauveboeuf près de Montignac © Radio France - Valérie Déjean

Depuis des années, Claude Douce rachète des collections de chercheurs. Il en a plus de deux mille et jeudi, il en a dévoilé une cinquantaine. Ce sont des pièces rares qu'il a exhumé de malles dans des greniers chez les descendants des chercheurs de l époque "

Moi je suis un collectionneur d'aventures

.Il me faut le lieu, il me faut le précurseur, le fouilleur et à partir de là on peut rebâtir, croiser les informations, faire revivre ces hommes formidables qui ont été à l'origine de la préhistoire."Claude Douce

Claude Douce présente ses collections sur la préhistoire. © Radio France - Valérie Déjean

C'est un travail extraordinaire qui bluffe Jean Max Thouron, propriétaire de nombreux sites préhistoriques en Dordogne. "Ces vieilles collections, c est extraordinaire, on ne savait même pas qu'elles étaient là."

Au fil de cette exposition datée d'environ 1830, on retrouve des objets mais aussi des écrits, des photos, des étiquettes d'époque et même la collection personnelle du Président de la république René Coty "C'est une collection néolithique avec des outils magnifiques !

Claude DOUCE possède aujourd'hui pas moins de 500 000 pièces. Certaines iront aux musée, d'autres à ses enfants. Le reste fera peut être le bonheur plus tard, d'un amateur de collectionneur de collections.