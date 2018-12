Dordogne : des cours pour apprendre à cuisiner des repas de fête comme un chef étoilé

C'est une occupation de saison. Apprendre à cuisiner des repas de fête ! Pour Noël par exemple, mais avec les conseils d'un grand chef. C'est ce que propose le restaurant une étoile au guide Michelin "La Tour des Vents", à Monbazillac, en bergeracois.

Le chef étoilé Damien Fagette propose pendant la saison d'hiver des cours de cuisine dans son établissement gastronomique. Le deuxième cours avait lieu ce jeudi matin dans les cuisines du restaurant avec une petite dizaine de stagiaires.

Premier atelier ce jeudi matin, apprendre à enlever les veines d'un foie de canard frais. Les stagiaires sont accompagnés notamment par les conseils du second du chef, Armand : "l'important, c'est d'éviter de le toucher avec les doigts pour ne pas trop le remonter en température" dit-il

Le chef étoilé Damien Fagette est là, lui aussi. Avant d'entamer la préparation des coquilles Saint Jacques, il supervise les stagiaires occupés à préparer les foies, avec un oeil bienveillant.

Le chef étoilé Damien Fagette et son second

"L'idée de ces cours est venue spontanément, on a eu pas mal de demandes de clients intéressés, ils veulent apprendre des techniques qu'ils ne connaissent pas, ils peuvent ainsi voir les techniques et les cuissons, l'idée, c'est de vraiment montrer des recettes abordables et faisables à la maison"