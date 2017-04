Dordogne : Des handicapés mentaux, des jeunes en difficultés et un graffeur pour une fresque haute en couleur

Depuis le début de la semaine, à Antonne-et-Trigonant en Dordogne, une dizaine de personnes, jeunes en difficultés et handicapés mentaux, travaillent sous la houlette d'un graffeur pour réaliser une fresque sur le mur de leur foyer d'hébergement.

C'est une belle aventure humaine que celle de ce groupe d'une dizaine de personnes qui à coups de bombe de peinture réalisent une fresque sur le mur de leur foyer d'hébergement. Quatre jeunes sont accompagnés par l'association "Le Chemin" pour se réinsérer professionnellement, les six autres personnes sont atteintes d'une déficience intellectuelle ou psychique et sont hébergés aux résidences de l'Isle à Antonne-et-Trigonant. Et depuis le début de la semaine, ils réalisent ensemble une fresque haute en couleur sur le mur d'une salle de leur foyer d"hébergement.

La fresque sera inaugurée le 14 avril prochain aux résidences de l'Isle © Radio France - Valérie Dejean

A l'origine du projet, il y a la volonté de toucher des publics très différents à travers l'art du graffiti, un art très actuel. Cette initiation au graff est encadrée par un graffeur de Perpignan, Vincent Coupez de "Créative Spray". Chacun apprend à découvrir l'autre, en reconnaissant sa différence. Pour ces personnes en difficultés la communication verbale est parfois compliquée. L'art permet ainsi d'échanger plus facilement autour d'une activité commune.

Le chantier va durer une semaine. L'inauguration de la fresque aura lieu le 14 avril à 18h.