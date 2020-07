Dordogne : des périgourdins créent un jeu sur le confinement

C'est un jeu de société né de l'actualité. Marc Balland et Patrick Francois ont conçu le "parcours du confiné" sorte de jeu d'une oie cuisinée à l'actualité brûlante du coronavirus. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un parcours semé d’embûches pour espérer enfin sortir du confinement. Il suffit pour jouer de lancer un dé, et l'on progresse en fonction du résultat. Car il y a des pièges tout au long du parcours qui peuvent retarder votre sortie du confinement

Le jeu du parcours du confiné © Radio France - Valérie Déjean

Vous pouvez par exemple être bloqué pendant 3 tours au rond point des gilets jaunes, ou pénalisé parce que votre voisin a dénoncé vos sorties trop nombreuses! Il faut alors payer avec des billets de la "Banco de Confinéo" à l effigie des personnalités politiques du moment, Emmanuel Macron, Edouard Philippe, Christophe Castaner, Agnès Buzyn ou bien sur le professeur Raoult. D'ailleurs le dessinateur des caricatures, le Lot et Garonnais Bernard Veyri a envoyé sa caricature au médecin marseillais. Elle lui est revenue dédicacée, le professeur l'a visiblement appréciée. On peut jouer à plusieurs mais jamais rester à deux sur la même case ! Il faut respecter les gestes barrières afin de réussir (peut-être) à vous déconfiner.

Reportage sur le jeu" Le parcours du confiné" Copier

Inspiré par l'actualité durant la crise sanitaire

Ce jeu, qui promet de belles heures de bidonnage, a été imaginé par Marc Balland, membre de l'académie Alphonse Allais ( journaliste écrivain et humoriste de la fin du 19 ème siècle) . L'actualité quotidienne a inspiré Marc Balland chaque jour un peu plus durant la crise sanitaire: On essaie de mettre en exergue ce qui nous parait rigolo quoi, pour parler gentiment. Il suffisait d'écouter les informations tous les matins et l'on pouvait rajouter une case . Donc les bêtises qui peuvent être dans ce jeu, et il y en a beaucoup, c'est pas vraiment moi qui les ai inventées. Le gouvernement devrait avoir des droits d'auteur sur le jeu!"

Marc Balland, auteur du " parcorus du confiné" © Radio France - Valérie Déjean

Marc Balland, concepteur du jeu" Le parcours du confiné" Copier

Le jeu périgourdin a été édité à 150 exemplaires et a connu un gros succés. Il en reste quelques exemplaires. Une nouvelle impression va être lancée. Il coûte dix euros. Vous pouvez vous le procurer à la boutique du salon du livre illustré de Thenon, ou le commander auprès du site www.hahaha-editions.fr. L'argent récolté permettra à la maison Hahaha-Editions de financer le prochain salon du livre illustré de Thenon

Et comme le disait Alphonse Allais.....

"A quoi bon prendre la vie au sérieux, puisque de toute façon nous n'en sortirons pas vivants ?"