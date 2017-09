VIDEO : Et si des vestiges antiques se cachaient au fond de l'Isle en plein centre de Périgueux ?

Depuis le début de l'été, des plongeurs scrutent les fonds de l'Isle à la recherche de reliques du passé. Objectif : retrouver les traces de l'histoires qui dorment dans la rivière.

Les fonds de l'Isle renferment peut-être des trésors. Depuis le début de l'été, des plongeurs périgourdins, scrutent les fonds subaquatiques de la rivière. Morceau par morceau, ils dissèquent l'Isle à la recherche de vestiges archéologiques. Une opération en collaboration avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

Est-ce qu'il y a des vestiges au fond de nos rivières ? Pour répondre à cette question Patrice Claverie a recruté une équipe de plusieurs plongeurs aguerris pour mener ces sorties subaquatiques très spéciales. Le président de la Commission Archéologique pour le Comité Interrégional Aquitaine Limousin Poitou Charentes à la fédération française de plongée fait le lien entre la DRAC et les plongeurs. Il a été formé à l’archéologie et a pour objectif de mener les plongées dans toute la Nouvelle Aquitaine.

Cela fait deux fois que Patrice Claverie et les plongeurs volontaires plongent à Périgueux. "Notre travail est de faire des explorations préventives. On regarde dans les cours d'eau s'il n'y a pas des vestiges qui méritent d'être étudiés ou préservés. On peut trouver des morceaux de pêcheries, de forges, des pontons et même des céramiques. Avec un peu de chance, on peut même trouver une ancienne embarcation" explique Patrice Claverie

A la recherche "du Graal"

"Peut-être que l'on va trouver le Graal" s'amuse Daniel en mettant ses palmes. Une zone antique a déjà été découverte dans la rivière de Périgueux il y a quelques années. L'architecture médiévale s'est construite sur les bâtiments antiques et le contemporain s'est ajouté par dessus. En juin un sonar est passé au dessus de l'Isle, il a repéré des strates qui délimitent des zones à explorer.

"On prend des photos et on regarde avec la DRAC s'il est nécessaire de monter une opération de fouille. Pour l'instant c'est une opération de prospection et d'inventaire. Elle va concerner plusieurs cours d'eau en Dordogne. On va essayer d'en explorer le plus possible" assure Patrice Claverie.

Mais pour les plongeurs, c'est aussi un moyen de préserver la rivière. "Dans le fond de l'Isle, il n'est pas rare qu'ils trouvent des vélos, des motos et même des machines à laver !" s'exclament les bénévoles.

Pour les amateurs de plongée archéologiques qui veulent en savoir plus sur ce qui se cache au fond de l'Isle, une plongée spéciale devrait être organisée le 16 septembre prochain pour la journée du patrimoine.