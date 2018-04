Des statues de Bronze représentant des chiens, des sangliers et des loups signées Pierre Louis Rouillard sont arrivées à la Socra à Marsac pour y être rénovées.

Marsac-sur-l'Isle, Dordogne, France

Elles sont imposantes et verdies par le temps. Quatre statues qui ornent l'escalier de la cour Lefuel au Louvre viennent d'arriver dans l'entrepôt de la Socra à Marsac pour y être rénovées. Ce sont surtout les fixations en acier de ces statues qui ont souffert. Les chiens, les sangliers et les loups de Pierre Louis Rouillard né en 1820 vont subir une cure de beauté. Ces bronzes feront l'objet d'un peeling et seront patinés.

Les loups de Pierre Louis rénovés à la Socra de Marsacc © Radio France - Valérie Déjean

Après les statues du toit de la chapelle royale de Versailles et avant l'arrivée des statues de pierre de Notre-Dame de Paris, c'est donc un nouveau pan du patrimoine qui se refait une beauté dans les locaux périgourdins de la Socra. Elles seront là jusqu'à la fin de l'année. Il est possible de les voir en réservant une visite auprès de l'office de tourisme de Périgueux lorsqu'elles sont programmées.