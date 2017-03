Dordogne : Domme entame un chantier titanesque pour la venue du Tour de France

Le 11 juillet prochain, Domme, classée parmi les plus beaux villages de France, va accueillir pour la première fois de son histoire le Tour de France. Problème, la ville doit s'adapter pour faire passer les coureurs et la caravane sous les fameuses portes de la ville.

C'est une grande première pour Domme. Accueillir la Grande Boucle va offrir une incroyable exposition pour la ville. Pour le coup, la mairie a décidé de faire sa bien et de recevoir les coureurs dans les meilleures conditions possibles.

"Chaque pierre sera enlevée, numérotée puis stockée"

"Vous avez pu constater la difficulté qu'on a pour passer sous ces fameuses portes, la porte des Tours par laquelle les coureurs vont entrer dans Domme, et la porte de l'esbos, par où ils ressortiront", explique le maire Jean-Claude Cassagnol. "Nous avons entamé des discussions avec l'architecte des Bâtiments de France et la direction régionale des affaires culturelles."

Fabrice Raoul est le directeur de travaux de l'entreprise Héraut basée au Bugue. "On a fait les premiers repérages la semaine dernière. On va mettre de gros moyens pour pouvoir démonter chaque pierre, les numéroter et les stocker. On va travailler sur les deux portes en même temps. Une quinzaine de personnes sera mobilisée pendant trois mois", ajoute-t-il.

Le directeur du Tour est "épaté"

"Je suis vraiment épaté. Je n'imaginais pas que ce serait possible. Venant du plus beau village de France selon les Anglais (The Telegraph avait sorti un classement), ça veut dire que la Dordogne et Domme en particulier seront à coup sûr le maillot jaune du Tour 2017", sourit le directeur de la Grande Boucle, Christophe Prudhomme, présent à Périgueux pour la dictée du Tour cette semaine.

Une fois la saison touristique passée, "on va entamer la reconstruction qui prendra plusieurs années", explique le maire. Les coureurs du Tour de France sont attendus vers 15h30 le 11 juillet lors de l'étape Périgueux-Bergerac.