Dordogne : Domme, plus beau village de France selon le quotidien britannique The Telegraph

Domme serait le plus beau village de France selon un classement subjectif du quotidien national britannique The Telegraph. En tout, 3 villages périgourdins sont dans le top 20.

Domme, élu plus beau village de France ! Selon le quotidien britannique The Telegraph et leur journaliste globe trotteur, Domme dans le Périgord noir serait le plus beau village de France et de Navarre. Un conseil, ne pas y aller le jeudi, jour de marché mais préférer le calme des autres jours.

Le quotidien conseille également d'aller à l'hôtel de l'esplanade où il y a de "bons plats." Un bon coup de publicité pour la Dordogne, dont trois de ses villages ont une place dans le Top 20. Monpazier dans le pays des Bastides a la la 11e place dans le classement et La Roque-Gageac, le village voisin de Domme est à la 14ème. Ce classement est évidemment subjectif.