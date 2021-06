Dordogne : Domme rêve de devenir le Village préféré des Français

"Que l'on gagne ou que l'on perde, on fera la fête !" Le maire de Domme en Dordogne croit aux chances de sa commune de remporter ce mercredi 30 juin le titre de "Village préféré des Français" lors de l'émission de France 3 présentée à 21h05 par Stéphane Bern. Jean-Jacques Cassagnole ne se met pas pour autant la pression. Sa commune possède déjà un palmarès à en faire rougir de jalousie bien d'autres partout en France. "Classée parmi les plus beaux villages de France, la bastide du Périgord noir, a été élue village préféré des Anglais en 2017 rappelle le maire et concourt chaque année pour une fleur supplémentaire au concours des villages fleuris".

Le maire "harcelé" dans la rue

Jean-Claude Cassagnole semble pressé que le verdict final soit enfin rendu. "Je n'ose plus sortir dans les rues de Domme confie l'élu. Certaines personnes me harcèlent, persuadées que je dispose déjà du résultat, alors que je ne sais strictement rien !" assure-t-il. Il faudra donc attendre ce mercredi soir pour savoir si Domme, qui représente cette année la Nouvelle-Aquitaine, surclasse les treize autres communes en lice.

La mairie de Domme en Périgord noir © Radio France - Emmanuel Claverie

Pique-nique et écran géant

Et pour que les Dommois et Dommoises vivent ensemble ce moment, la municipalité et l'association des sites touristiques de Domme organisent la diffusion sur grand écran de l'émission de Stéphane Bern. Chacun pourra venir dès 19h00 au jardin public avec son panier pique-nique et profiter d'une ambiance musicale et conviviale. "Nous avons prévu des boissons sur place et même de petits cadeaux pour les habitants promet Jean-Claude Cassagnole".