Dordogne : elle crée un jardin 100% écolo grâce à la permaculture

Une citoyenne britannique autrefois conseillère en management à Londres a créé un petit paradis à Bourrou, entre Périgueux et Bergerac. Son jardin a été créé sur le principe de la permaculture, un technique écolo pour faire souffler la terre

Irène Kightley a quitté son Royaume Uni natal il y a de cela désormais plus de 27 ans. Cette ancienne conseillère en management à Londres et ex patronne de son entreprise a réalisé son rêve : créer une ferme 100% écolo. La "ferme du Sourrou" installée à Bourrou, entre Périgueux et Bergerac.

Et elle est devenue au fil des années une référence pour la permaculture. Une technique de culture, mais surtout une philosophie de vie : avec son mari, Irène Kightley, écossaise d'origine, a décidé de vivre en autosuffisance.

Dans le jardin pensé en "permaculture" de Bourrou © Radio France - Xavier Dalmont

Grâce à son potager notamment qui ne ressemble à aucun autre : tout est pensé pour permettre à la biodiversité de s'épanouir et pour ne pas polluer.

"La permaculture, ce n'est pas seulement du jardinage, c'est aussi de prendre soin des gens, voir des choses un peu plus humaines".

Dans le jardin, plantes et légumes se mélangent pour créer une harmonie, un écosystème protégé. Et Irène Kightley va plus loin : elle n'est pas connectée au réseau électrique mais vit grâce à ses panneaux solaires.

Ce mode de vie séduit, surtout la permaculture, et des adeptes viennent du monde entier pour profiter des conseils d'Irène. Irène a même séduit les chasseurs du coin, qui viennent éduquer les chiens sur ses terres :

"Au lieu de faire une bataille, je crois que c'est beaucoup mieux de rentrer dans leur histoire, petit à petit, la relation avec les chasseurs est devenue superbe" dit-elle dans un sourire.