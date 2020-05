Dordogne : elle pourrait devenir championne en lisant un livre

Encore quelques jours avant de connaître le résultat de cette finale régionale des Petits champions de la lecture, Maya, représente la Dordogne dans ce concours. La petite périgourdine de 11 ans est en CM2 à l'école Joliot Curie de Boulazac. Elle a été désignée par ses camarades pour les représenter. Déjà sélectionnée au niveau départemental, elle attend le 12 mai les résultats de la finale régionale à laquelle elle participe avec 19 autres candidats.

Le principe de ce concours est simple : présenter et lire un extrait d'un livre qu'on a aimé dans une vidéo de trois minutes. Un jury se réunit ensuite pour déterminer la meilleure prestation. Pour cette finale régionale de Nouvelle-Aquitaine, 20 élèves de CM2 sont candidats.

Lire à voix haute et défendre un choix

Maya a choisi un roman d'Anne-Gaëlle Alpe qui s'appelle "le mystère Vandam Pishar". C'est une histoire qu'elle a voulu partager car "les chapitres du roman ont été relus par des classes d'élèves avant la publication". Dans ce livre, une classe découvre un nouvel élève arrivé d'Inde. Son comportement intrigue tellement ses camarades qu'ils s'imaginent qu'il est un extraterrestre. "Il le juge trop vite", explique la petite fille.

Maya a l'habitude de lire depuis longtemps mais elle a aimé aussi lire à voix haute pour "se mettre dans le ton" et incarner les différents personnages. Sa maman, Karine, est "fière" de sa fille et très impressionnée par son assurance et par celles des autres candidats. Pour cette maman, le maintien de ce concours pendant le confinement est "une bonne chose, je trouve cela super car cela va encourager les enfants à continuer à lire".