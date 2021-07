Dordogne : En attendant l'été à Brantôme

La Dronne a atteint 160 cm, ce mercredi 13 juillet, à Brantome. "C'est du jamais vu depuis que je suis là, depuis 1987" dit le loueur de canoës "Canoë Brantôme". Elles a envahi les terrasses de deux restaurants dont le "Comme à la maison". Sa patronne Sarah Nicolas a eu la mauvaise surprise à 7 heures du matin. Elle s'est retrouvée dans l'eau pour récupérer tables et chaises. 15 chaises ont été emportées par le courant.

L'été a du mal à démarrer, on en a marre !" Eva, propriétaire du restaurant "Au fil du temps"

En Périgord Vert, il est tombé en 13 jours l'équivalent d'un mois de juillet classique. Un début juillet et donc un début de saison estivale perdus. Ce jeudi 15 juillet, la Dronne commence à descendre. lentement.

La Dronne a quitté son lit à Brantôme © Radio France - Corinne Duval

Eva, patronne du restaurant "Au fil du temps", attend avec impatience l'arrivée du beau temps. "Ils annoncent une belle semaine" dit-elle "mais on est jamais sûr. Aujourd'hui, ils avaient prévu du soleil et des nuages et il n'y a que des nuages".

Des touristes qui attendent aussi le soleil

Une famille originaire de région parisienne explique qu'elle profite de l'extérieur quand il ne pleut pas. "Vivement qu'il fasse beau !" dit le père de famille. "Je regarde la météo pour organiser mes sorties et mes loisirs".

Alain, de La Rochelle, vient de passer quelques jours à Brantome. "On aime bien, on fait des photos, c'est joli. Brantôme, c'est une belle ville, qu'il pleuve ou pas !" dit-il.

Des normands philosophes : "On est parti de Normandie parce qu'il ne faisait pas chaud et pas beau. On a eu que dimanche dernier de beau. Mais ça ne nous empêche pas de sortir. On est content quand même, on est en vacances."

"Les gens en ont marre du temps comme d'autre chose" dit la patron du bar-tabac, le "Puy-Joly".