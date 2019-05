Dordogne : et voici le premier whisky périgourdin !

Sarlat-la-Canéda, France

C'est une nouveauté pour les amateurs d'alcools forts.

L'un des premiers whiskys périgourdin a vu le jour ! C'est la distillerie de la Salamandre qui a créé ce whisky à Sarlat et qui le vend dans sa boutique sur place depuis quinze jours et bientôt sur son site internet.

Un whisky "single malt" vieilli en barriques de vieille prune. Pour l'instant le whisky est simplement vieilli en Dordogne mais à terme, il sera bien produit à 100% en Périgord.

C'est Jacques Gatinel, le gérant de la distillerie La Salamandre qui a eu l'idée de fabriquer un whisky périgourdin.

"Le whisky est un produit tendance, de consommation. On a toujours fait des produits un peu terroir à base d'alcool et cela fait un petit moment que cela me trottait dans la tête, de faire un produit un peu tendance" explique le patron

Le whisky périgourdin de Jacques Gatinel © Radio France - Antoine Balandra

Pour l'instant, la distillerie achète l'alcool à un producteur français. Avant de l'affiner en barriques de vieille prune :

"C'est un whisky qui a 6 ans, même un peu plus, il reste 6 ans dans des barriques de vins liquoreux, puis six mois dans des barriques de vieille prune. Ce qui lui donne un goût un peu fruité" dit le gérant

Environ 1500 à 2000 litres de whisky sont pour l'instant dans les cuves de Sarlat. Et le but, à terme, c'est bien de tout produire en Périgord explique Jacques Gatinel : "peut-être cette année, l'année prochaine au maximum" dit-il.

Et si cela vous intéresse, comptez 44 euros 80 la bouteille. Avec modération bien sûr !