Dordogne : Florent Manaudou et Clémentine Célarié à l'Aquacap pour le tournage de "Vestiaires"

L'Aquacap de Champcevinel, près de Périgueux en Dordogne, ouvre ses portes - et ses vestiaires - aux équipes de tournage de France 2. Pendant trois jours, elles vont tourner quelques épisodes de la série "Vestiaires" avec des personnalités.

Les créateurs de "Vestiaires", Adda Abdelli et Fabrice Chanut, cherchaient une piscine pour tourner une partie de la septième saison de leur mini-série créée en 2011. Ils ont finalement trouvé leur bonheur à l'Aquacap de Champcevinel, dans les bassins de la piscine du Grand Périgueux.

C'est à #Bordeaux et à #perigueux que se tourne la nouvelle saison de #Vestiaires la série courte de @France2tv. La saison 7, déjà 😀!! pic.twitter.com/xBkgAyvawj — FestivalFictionTV (@festivalfiction) June 19, 2017

Deux invités sur une journée de tournage

A compter de ce lundi, ils y installeront donc leurs caméras pour trois jours de tournage. Les comédiens, handicapés physiques ou mentaux, seront accompagnés de deux invités : l'ex-nageur, médaillé olympique, Florent Manaudou et la comédienne Clémentine Célarié. Elle signe d'ailleurs son retour dans cette série humoristique, puisqu'elle avait déjà tourné pour _"Vestiaires"'_ dans l'épisode 15 de la saison quatre.

Les deux stars tourneront aux côtés des personnages récurrents de la mini-série. On retrouvera dans cette septième saison Alexandre Philip, qui joue Orson, le responsable du club de natation, atteint d'une agénésie du bras, de Adda Abdelli, qui joue son ami Romy, d'Anaïs Fabre, victime d'un AVC étant petite et de Philippe Sivy, dans un fauteuil roulant après un accident de voiture.

D'autres stars ont déjà fait des apparitions dans la série, comme Pascal Légitimus ou Bruno Salomone.

Dans la saison 7, c'est 28 personnages qui vont se promener dans les vestiaires dont 10 que vous n'avez encore jamais vus ! #série #humour pic.twitter.com/bi4VY3toSW — Vestiaires/Libérés (@_Vestiaires_) June 20, 2017

Parler du handicap avec humour

La série "Vestiaires" met en scène des personnes handicapées et non handicapées. Elles discutent sur les bancs des vestiaires d'un club de natation et proposent leur vision de la vie et de la société sur un ton humoristique.

Chaque épisode dure environ deux minutes. Sur six saisons, 200 épisodes ont déjà été produits par Ashtarté et Cie et Les films d'Avalon et ont été diffusés sur France 2.