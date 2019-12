Dordogne : Gad Elmaleh revient au Palio de Boulazac en 2021

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

Il faudra être patient. Gad Elmaleh viendra jouer son nouveau spectacle "D'ailleurs" en Dordogne. On l'a appris ce mercredi 4 décembre. L'humoriste est attendu sur la scène du Palio de Boulazac le 19 mars 2021, dans un peu plus d'un an.

La billetterie ouvre le 9 décembre

A partir du 28 avril 2020, Gad Elmaleh repart en Tournée pendant deux ans pour présenter son sixième spectacle qui mêle stand-up et personnages.

La billetterie pour prendre vos places ouvre ce lundi 9 décembre 2020 dans les points de vente habituels. Le prix des places varie entre 54 et 75 euros.