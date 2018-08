Périgueux, France

Toutes les pierres de l'église de la Cité, au cœur de Périgueux, vont être restaurées. Un chantier qui va durer plus de deux ans. Mais, trônant face à la nef, un immense orgue datant de 1733 va, lui rester dans l'édifice et ne va pas jouer pendant le chantier, le dernier concert avant les travaux aura lieu le 19 août. Il faudra donc protéger l'instrument.

Si de la poussière entre là dedans, c'est la mort de l'orgue" - Claude Ginesta, le président de l'association des amis des orgues de Périgueux

Alors, entre la poussière et les ouvriers, tout sera mis en place par la mairie, le financeur des travaux, pour le protéger. Il y aura un déshumidificateur à l'intérieur de l'instrument. Une bâche va le recouvrir et dessous une soufflerie évitera que la poussière ne rentre dans le mécanisme. "Si de la poussière entre là dedans, c'est la mort de l'orgue", explique le président de l'association des amis des orgues de Périgueux, Claude Ginesta.

L'orgue de l'église de la Cité date de 1733 et il faut le protéger pendant les travaux. © Radio France - Hugo CHECINSKI

Et après les travaux ? Ce sera nettoyage de printemps pour l'orgue : une restauration et un dépoussiérage complet sont prévus dès que les travaux seront finis. Le coût des travaux : 30 000 €, qui sera pris en charge par un mécène privé. Il y a plus de 1000 tuyaux.