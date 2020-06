Dordogne : il reste des places pour visiter Lascaux et les sites de la Sémitour pendant les week-ends de test

Si vous voulez visiter le Centre international de l'art pariétal de Montignac Lascaux IV dès le samedi 20, c'est possible. Deux semaines avant la réouverture de ses huit sites le 4 juillet, la Sémitour propose de profiter des deux week-ends de test : le samedi 20 le dimanche 21 et le lundi 22, puis le samedi 27 le dimanche 28 et le lundi 29 juin. La Sémitour vous promet une visite V.I.P. avec des groupes réduits, au même tarif.

"Nous devons tester notre système de réservation et de paiement en ligne explique André Barbé le directeur général de la Sémitour parce que c'est une nécessité de réserver et de payer en ligne, de dire à tous _nos visiteurs qu'ils doivent venir avec leur masque__. Ça permet aussi au personnel de se tester sur les mesures barrières que nous avons prévues." La Sémitour a prévu, pour ces deux week-ends de test et pour la suite, de réduire de 50% le nombre de visiteurs par jour cette saison : "c'est pratiquement ce que l'on faisait l'année dernière pour nos visites V.I.P. avec plus de confort et de temps avec les médiateurs."_ Deux semaines avant le premier jour de test le samedi 20 juin, 250 billets seulement ont été vendus pour Lascaux IV, environ 80 pour Lascaux II, et une poignée seulement pour les sites de Biron, Bourdeilles et Cadouin. La Sémitour gère huit sites pour le compte du Département : Lascaux II, le Centre international de l'art pariétal de Montignac Lascaux IV, le parc du Thot, la grotte du Grand Roc, les abris préhistoriques de Laugerie-Basse, les châteaux de Biron et de Bourdeilles et le cloître de Cadouin.

Pour le directeur de la Sémitour André Barbé les deux week-ends doivent permettre de tester les nouvelles visites

Les réservations et le paiement pour tous les sites peuvent se faire à partir du site lascaux.fr