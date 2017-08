Dordogne : ils font du camping chez l'habitant

Depuis quelques années, ils sont de plus en plus nombreux à choisir de planter leurs tentes et installer leur camping-cars chez des particuliers. Une nouvelle manière de faire du camping : le Gamping.

Dans la maison de Sandra à Saint-Léon-sur-l'Isle, le jardin a chaque jours de nouveaux occupants. Il y a deux ans, son mari et elle ont décidé d'ouvrir leur propriété aux vacanciers de passage dans la région. Tente et camping-car s'y succèdent depuis. Mais pas question d'être collés les uns aux autres, car dans ce grand jardin, le nombre de place est restreint pour assurer la tranquillité des voyageurs.

En tant qu'anciens usagers de camping-car, Sandra et son mari se sont servi de leur expérience pour proposer ce service dans leur propriété qu'ils ont choisi de baptiser : les Plaisirs au Naturel. "Nous avons eu à faire face à des problèmes d'emplacements, de repos, de sécurité aussi ... C'est pourquoi nous avons donc décidé d'offrir aux voyageurs une pause détente et sécurisée." explique Sandra, la propriétaire des Plaisirs au Naturel.

Ce week-end là, Grégoire, sa femme et leurs deux enfants ont installé leur camping-car dans le grand jardin de Sandra. Pour ces bretons, c'était le meilleur compromis pour être libre, au calme tout en profitant des bonnes adresses et des conseils avisés de ces périgourdins qui connaissent très bien leur région. " On a presque l'impression d'être chez des amis, on a aucune contrainte. C'est la liberté" s'enthousiasme Grégoire.

Grégoire, Juliette et leurs deux filles passent leurs premiers jours de vacance en Dordogne chez Sandra © Radio France - Manon Derdevet

La nuit à 7,50 euros

Une solution également économique pour la famille, pour la nuit, ils payent 7,50 euros par adulte - 3,50 euros pour les moins de 12 ans - prix incluant l'accès à une salle de bain indépendante ou encore à la piscine chauffée. Une formule idéale pour ces vacanciers las des gros camping, trop bruyants à la recherche d'un lieu convivial, "loin des grands circuits" pour se reposer et découvrir la Dordogne.

Sandra n'est pas avare de petits conseils pour les touristes, les meilleurs boulangeries, les plus beaux endroits à découvrir ...etc. " C'est l'occasion de montrer notre région pour qu'ils l'aime autant que nous." s'amuse Sandra.

Les Plaisirs au Naturel est ouvert toute l'année, les réservations sont disponibles sur internet. Vous pouvez aussi contacter lesplaisirsaunaturel@gmail.com